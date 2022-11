Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii organizeaza, duminica, repetitia generala pentru parada militara de Ziua Nationala la care vor particoipa aproximativ 1.500 de miliari si 120 de mijloace tehnice, intre care 40 de aeronave, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Traficul rutier va fi restrictionat in ''Piata Arcul de Triumf'' si in zonele adiacente, in zilele de 27 noiembrie, 30 noiembrie si 1 decembrie 2022, pentru a asigura derularea repetitiilor si a manifestarilor prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei, dar si pentru executarea

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta mai multe restrictii de trafic, incepand cu ziua de vineri, pentru pregatirea si desfasurarea evenimentului organizat la Arcul de Triumf cu prilejul Zilei Nationale – 1 Decembrie. Pe 1 Decembrie, incepand cu ora 11.00, in Piata Arcul de Triumf, va avea loc Parada Militara…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la Ziua Naționala, și cum se fac pregatiri pentru parada de 1 decembrie, dar și in contextul desfașurarii ceremoniei ce va avea loc la Arcul de Triumf, vor fi aplicate mai multe restricții de circulație in Capitala. Sunt, așadar, informații importante atat pentru șoferii,…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta mai multe restrictii de trafic, incepand cu ziua de vineri, pentru pregatirea si desfasurarea evenimentului organizat la Arcul de Triumf cu prilejul Zilei Nationale - 1 Decembrie.

- Peste 1.500 de militari romani si 150 de militari din strainatate vor participa pe 1 Decembrie, incepand cu ora 11:00, la parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei in Piata Arcului de Triumf, informeaza Agerpres.

- Peste 1.500 de militari și specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicații Speciale si Administrația Naționala a Penitenciarelor, precum si aproximativ 120 de mijloace tehnice, dintre care 40

- Primaria Generala a Capitalei a anunțat restricții de trafic și de parcare a autoturismelor pe perioada 26 septembrie – 14 octombrie, cand va avea loc in București Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Trafic restricționat in centrul Bucureștiului Primaria Municipiului…