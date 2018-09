Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat incepand de miercuri, ora 8,00, pana pe 10 septembrie, ora 22,00, in Capitala, in zona Garii Baneasa, ca urmare a desfasurarii evenimentului cultural artistic „BalKaniK! Bucharest World Music Festival”. In perioada 7 – 9 septembrie, Asociatia Culturala Metropolis,…

- Trei pietoni au fost raniti, vineri dimineata, intr-un accident rutier produs pe Calea Grivitei din Capitala. Cele trei victime au fost transportate la Spitalul Universitar si la Spitalul Floreasca.

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, incepand de sambata, de la ora 23,30, pana duminica, la aceeasi ora, in zona Parcului Regele Mihai I, unde se va desfasura evenimentul cultural-artistic denumit "Lumea Dacia 50 de ani", constand intr-un concert si o expozitie auto. Potrivit…

- Traficul este restrictionat pe soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti din Capitala, dupa ce joi soferul unui microbuz care transporta persoane a pierdut controlul asupra volanului si a intrat pe contrasens, lovind un stalp. In urma impactului, doua persoane au fost transportate la spitalul Elias.

- Traficul rutier se va restrictiona intre 3 si 5 august pe Str. Armeneasca, intre Bd. Carol si Str. Arcului, fiind deviat prin Str. Spatarului si Str. Arcului, dar si pe str. Rafael Sanzio, intre Str....

- Traficul rutier se va restrictiona intre 3 si 5 august pe Str. Armeneasca, intre Bd. Carol si Str. Arcului, fiind deviat prin Str. Spatarului si Str. Arcului, dar si pe str. Rafael Sanzio, intre Str. Armeneasca si Str. Spatarului, intre orele 10.00 - 22.00, pentru a permite desfasurarea evenimentului…

- Traficul rutier va fi restrictionat, vineri, in zona Monumentului Eroilor din Capitalei, cu ocazia ceremoniei militare si religioase, dedicate "Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, anunta Brigada Rutiera.

- Traficul rutier pe Strada Pictor Arthur Verona intre Strada J.L. Calderon si Bulevardul Gh. Magheru va fi restrictionat, in perioada 14 iunie, ora 23,00 - 17 iunie, ora 00,00, pentru buna desfasurare a evenimentului "Street Delivery - Smart Cities", informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat…