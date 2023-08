Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este oprit miercuri dimineata pe ambele sensuri in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse, Bulgaria, dupa ce un autotren care se deplasa in partea bulgara a lovit parapetii podului. Potrivit Politiei de Frontiera, timpul de asteptare la PTF Giurgiu a ajuns…

- Traficul prin PTF Giurgiu a fost ingreunat in ultimele 24 de ore ca urmare a unor restrictii impuse de autoritatile bulgare. ITPF Giurgiu a luat toate masurile pentru reducerea timpilor de asteptare. POli?i?tii de frontiera recomanda si folosirea celorlalte zece puncte de trecere a frontierei la granita…

- Traficul prin PTF Giurgiu a fost ingreunat in ultimele 24 de ore ca urmare a unor restrictii impuse de autoritatile bulgare, iar ITPF Giurgiu a luat toate masurile pentru reducerea timpilor de asteptare si recomanda participantilor la trafic si folosirea celorlalte zece puncte de trecere a frontierei…

- Cantitatea de peste 40 de tone de deseuri din hartie si carton transportata in doua TIR-uri, din Bulgaria pentru societati comerciale din Romania, a fost oprita la PTF Giurgiu de politistii de frontiera si comisarii de mediu pentru ca transporturile nu prezentau documente complete de transport transfrontalier.…

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un maramureșean dupa ce la controlul de frontiera s-a constatat ca actele mașinii pe care acesta o conducea nu erau autentice. Ieri, 17 iulie a.c., in jurul orei 03.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in țara un maramureșean…

- Traficul pe sensul spre iesirea din tara in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu este foarte aglomerat. Coloana de TIR uri care asteapta sa iasa din Romania se intinde pe aproximativ 15 km. Potrivit Politiei de Frontiera timpul de asteptare este de aproximativ 40 min. Atat pe sensul de intrare cat…

- Noua milioane de țigarete de contrabanda au fost descoperite de polițiștii de frontiera de la Giurgiu, intr-un camion condus de un bulgar. Țigarile au fost confiscate, iar șoferul este arestat. Polițiștii de frontiera de la Giurgiu anunța: ”La data de 10.06.2023, in jurul orei 23.00, in Punctul de Trecere…

- Camioanele care asteapta intrarea in tara prin PTF Giurgiu au de asteptat 50 de minute controlul de frontiera, iar cele care ies din tara 30 de minute, iar ITPF Giurgiu a luat masuri pentru fluidizarea traficului ca urmare a faptului ca ne aflam la final de minivacanta, potrivit Agerpres."Ca urmare…