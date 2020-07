Stiri pe aceeasi tema

- Traficul la frontiera prin PTF Giurgiu-Ruse este intrerupt, miercuri, pana la ora 16.00, pentru toate mijloacele de transport, ca urmare a unor activitati de protest pe care companiile de transport din Bulgaria le desfasoara in Ruse, in apropierea punctului de trecere a frontierei. „Autoritatile de…

- Traficul la frontiera prin PTF Giurgiu-Ruse este intrerupt temporar miercuri, in jurul pranzului, pentru toate mijloacele de transport ca urmare a unor activitati de protest pe care companiile de transport din Bulgaria le desfasoara in Ruse, in apropierea punctului de trecere a frontierei."Autoritatile…

- Doua grupuri de 12, respectiv 4 cetateni sirieni si afgani, ascunsi in doua automarfare, au fost descoperite vineri de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, a informat, intr-un comunicat, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Vama Giurgiu: Coloana de tiruri de sapte kilometri la intrarea in Romania Podul Giurgiu-Ruse. Foto: Arhiva Petruț Hîrțescu. O coloana de tiruri care se întinde pe aproximativ sapte kilometri s-a format la intrarea în România, dinspre Bulgaria, spre Punctul de Trecere…

- Autoritatile de la Sofia spera sa termine gazoductul Balkan Stream, o prelungire pe teritoriul Bulgariei a conductei rusesti TurkStream, pana la finele acestui an, a declarat luni premierul bulgar Boiko Borisov. El a adaugat ca cele trei luni de intarziere din cauza pandemiei vor fi recuperate, transmite…

- Un barbat dat in urmarire pentru comiterea a 26 de infractiuni comise in Luxemburg a fost prins in vama Halmeu, in timp ce incerca sa intre din Ucraina in Romania, informeaza un comunicat de presa transmis vineri de catre Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei,…

- Autoritatile maghiare nu mai permit accesul romanilor care se intorc din Occident prin vamile Petea si Urziceni din judetul Satu Mare, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. Politia de Frontiera Romana…

- Circulatia prin punctele de trecere a frontierei este mult mai scazuta Foto: Arhiva/ politiadefrontiera.ro Traficul de persoane prin punctele de trecere a frontierei este semnificativ mai scazut zilele acestea, în comparație cu perioada similara a anului trecut, semn ca românii…