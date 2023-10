Traficul se desfașoara pe jumatate de cale, in aceasta dupa-amiaza, pe DN 7, in zona localitații aradene Conop, dupa ciocnirea dintre o autobetoniera și un autotren, informeaza DRDP Timișoara. Accidentul de pe șoseaua care leaga Aradul de Deva s-a produs marți, in jurul orei 16:30. Articolul Trafic ingreunat pe DN 7, dupa ciocnirea dintre un TIR și o betoniera a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .