Trafic feroviar perturbat în urma vijeliilor de miercuri seară. Trenurile înregistrează întârzieri de sute de minute. Mai multe trenuri, anulate ”Din cauza conditiilor meteo nefavorabile inregistrate in seara de 28.07.2021, in partea de nord, vest, centru a tarii, si in zona municipiului Bucuresti, care au produs deranjamente ale infrastructurii feroviare si in alimentarea cu energie electrica la reteaua de tractiune a trenurilor si alimentare a statiilor, trenurile de calatori inregistreazi intarzieri de pana la 420 minute”, anunta CFR SA. Totodata, in zona statiei Fetesti, pe relatia Bucuresti – Constanta si retur se va circula pe rute deviate. O parte din trenuri, cele ce tranziteaza Bucurestiul vor circula pe ruta deviata prin Ciulnita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile inregistreaza intarzieri de pana la 7 ore, iar mai multe au fost anulate in urma vijeliilor de miercuri seara in mai multe zone ale țarii, relateaza News.ro . ”Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care au produs deranjamente ale infrastructurii feroviare si in alimentarea cu energie electrica…

- CFR Calatori : Trenuri cu intarzieri de sute de minute și curse anulate in urma vijeliilor de miercuri seara CFR Calatori : Trenuri cu intarzieri de sute de minute și curse anulate in urma vijeliilor de miercuri seara Traficul feroviar a fost perturbat in urma vijeliilor de miercuri seara in mai multe…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunța ca a fost redeschisa magistrala București – Constanța. Toate trenurile de calatori spre și dinspre litoral circula, incepand cu ora 2.30, pe ruta directa. La Fetești, unde cinci vagoane ale unui tren de marfa au deraiat, traficul e redirecționat pe un singur…

- CFR Calatori a anuntat, miercuri seara, modificari intervenite in circulatia trenurlor ca urmare a intreruperii traficului feroviar cauzata de derairea trenului de marfa la Fetesti. Astfel: – La data de 22.07.2021, trenul R 8151 se anuleaza pe distanta Urziceni – Ciulnita; – La data de 22.07.2021, trenul…

- CFR Calatori a anuntat, miercuri seara, mai multe modificari in circulatia trenurilor, ca urmare a deraierii trenului de marfa de la Fetesti. – La data de 22.07.2021, trenul R 8151 se anuleaza pe distanta Urziceni – Ciulnita; – La data de 22.07.2021, trenul RE 8005 pe distanta Ciulnita – Mangalia si…

- Astfel, se anuleaza trenurile IR 1683 Bucuresti Nord - Constanta, R 8008 Medgidia - Bucuresti Nord, R 8016 Fetesti - Bucuresti Obor, R 8013 Bucuresti Obor - Fetesti, R 8153 Urziceni - Slobozia Veche si R 8154 Slobozia Veche - Urziceni. De asemenea, alte trenuri vor circula deviat, dupa cum urmeaza:…

- Ca urmare deraierii unui tren de marfa intre statiile Fetesti ndash; Baraganul, astazi 21 iulie 2021, circulatia feroviara este blocata la intrarea in statia CF Fetesti, pe ambele sensuri de circulatie.Trenurile afectate in data de 21 iulie 2021 ca urmare a evenimentului din statia CF Fetesti: trenul…

- Intarzieri mari ale trenurilor pe ruta Bucuresti - Constanta Foto. Arhiva/ Petrut Hirtescu. Trenurile de calatori care circula pe ruta București - Constanța și retur înregistreaza întârzieri mari de aproximativ 4 ore, dupa deraierea unui tren de marfa în aceasta dupa- amiaza,…