Universitatea Harvard, zguduita de acuzații de trafic de organe. Șase persoane au fost acuzate ca au furat și apoi vandut parți ale cadavrelor de la școala de medicina Harvard și o morga din Arkansas. Ancheta arata ca managerul morgii Harvard Medical School Cedric Lodge a furat organe și alte parți ale corpului pentru cercetari medicale. […] The post Trafic de organe la Harvard! Managerul morgii, acuzat ca fura cadavre și vindea parți din ele online. Cum iși alegeau cumparatorii „marfa” first appeared on Ziarul National .