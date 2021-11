Stiri pe aceeasi tema

- Bruno Pacheco, secretarul de presa al presedintelui peruan Pedro Castillo, pastra 20.000 de dolari cash in toaleta sa privata din Palatul Guvernului din Lima, potrivit actului de perchezitie intocmit in biroul sau de procurorul care ancheteaza acuzatii de trafic de influenta, transmite EFE. Intrebat…

- Presa internaționala face referire la aceasta posibila masura in termeni de ”premiera mondiala”. Un exemplu in acest sens este Le Figaro. Parlamentul leton a votat in favoare unei legi care le interzice deputaților care nu sunt vaccinați contra Covid-19 sa voteze, sa participe la dezbateri și evident…

- Dupa luni intregi de negocieri dure, Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat legea prin care in economia de peste ocean, vor fi investite o mie de miliarde de dolari. Legea, inițiata de președintele Joe Biden, prevede investiții in infrastructura din SUA. Adoptarea legii reprezinta o victorie…

- Liberalii care semneaza pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis nu vor mai face parte din partid, susține secretarul general al PNL, Dan Vilceanu. „Nu avem ce sa discutam. Daca chiar a semnat și din cate am ințeles a semnat va fi exclus din partid. In maximum o saptamana-doua. Deci imediat”,…

- Liderii Alianței pentru Unirea Romanilor au anunțat luni ca au demarat procedurile de suspendare a președintelui și au lansat o platforma on-line in acest sens, intitulata josiohannis.ro. Știre in curs de actualizare The post AUR incepe procedurile de suspendare a președintelui Romaniei și lanseaza…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a sosit marti in Ecuador, in cadrul primului sau turneu in America de Sud pentru a sustine democratia, la mai putin de 24 de ore de la decretarea starii exceptionale pe intreg teritoriul tarii din cauza unui val de violente legate de combaterea traficului…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost gasi vinovat joi de finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, la doar sapte luni dupa ce a mai fost condamnat pentru coruptie si trafic de influenta, transmite EFE. Tribunalul a considerat ca Sarkozy, sef al statului intre 2007 si 2012,…

- Procuratura din Haiti a solicitat punerea sub acuzare a premierului Ariel Henry in legatura cu asasinarea presedintelui Jovenel Moise (foto), dupa cum au relatat media locale. Potrivit dpa, presa locala a indicat de marti ca biroul procurorului a cerut judecatorului care se ocupa de caz inculparea premierului.…