- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, localitatea Bradu, judetul Sibiu, conducatorul unui autoturism a intrat in coliziune laterala cu un TIR, dupa care s a rasturnat pe suprafata carosabila.In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto, ce…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, produs joi pe autostrada A 1 Bucuresti - Pitesti, sensul catre Pitesti.”Pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 64, localitatea Olteni, judetul Dambovita, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este blocat temporar pe DN 1C Cluj Napoca ndash; Dej, in zona localitatii Rascruci, judetul Cluj, dupa ce cinci autovehicule au fost implicate intr un accident.Doua persoane au fost ranite, primind ingrijiri medicale…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul se desfasoara dirijat, alternativ, pe DN 76 Oradea ndash; Beius, in afara localitatii Baile Felix, judetul Bihor, dupa ce un autocamion si o autoutilitara au intrat in coliziune. Cei doi conducatori auto necesita…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1C Cluj Napoca Dej, la kilometrul 46 400 de metri, la iesire din localitatea Gherla, judetul Cluj, s a produs un accident rutier intre doua autovehicule, soldat cu ranirea a doua persoane, una dintre ele fiind incarcerata.…

- DN7 in zona Valea Oltului este complet blocat la aceasta ora din cauza unui accident rutier in care a fost implicat un autocamion. Remorca vehiculului de mari dimensiuni este rasturnata și blocheaza ambele sensuri de mers, anunța Direcția Drumuri și Poduri Craiova.„Rugam participanții la trafic…

- Accident pe ruta București-Buzau intre doua autocamioane și un autoturism. O persoana este ranita, iar traficul este blocat. O persoana a fost ranita, iar traficul a fost blocat in urma unui accident, podus vineri dimineața, pe drumul DN2 București-Buzau, intre Urziceni și Cotorca. In accident au fost…

