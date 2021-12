Traditionala petrecere de Revelion din Times Square va avea loc, in acest an, cu capacitati reduse si cu masca obligatorie, din cauza unei cresteri foarte accentuate a contaminarilor cu coronavirusul, a anuntat primaria New Yorkului, potrivit AFP. Moment emblematic al capitalei culturale americane, care se desfasoara inca de la inceputul secolului al XX-lea, in 2020, din cauza pandemiei care a indoliat New Yorkul, traditionala coborare a bilei de cristal si aruncarea cu confetti a avut loc intr-un zona fara acces pentru populatie. In acest an, in spatiile rezervate vor putea fi primiti numai…