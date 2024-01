Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pe 7 ianuarie, creștinii celebreaza pe Sfantul Ioan Botezatorul, cunoscut și sub numele de „Inaintemergatorul”, datorita rolului sau de a vesti venirea lui Hristos. In aceasta zi, tradiția și superstițiile sugereaza ca este benefic sa respecți anumite obiceiuri pentru a atrage norocul in noul…

- Craciunul pe rit vechi: pe 7 ianuarie milioane de creștini ortodocși din intreaga lume, inclusiv din Romania, sarbatoresc Craciunul și Revelionul pe rit vechi. Semnificația celor doua sarbatori este aceeași, singura deosebire fiind datele la care sunt ținute, in funcție de calendarul folosit. In Romania,…

- Sfantul Ioan Botezatorul, sarbatorit in 7 ianuarie. Tradiții, obiceiuri, superstiții. Ce nu ar fi bine sa faci in aceasta zi Sfantul Ioan Botezatorul. Dupa Boboteaza, biserica ortodoxa sarbatorește Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, in 7 ianuarie. Este cunoscut sub denumirea de „Inaintemergatorul”,…

- Ortodocsii il sarbatoresc, duminica, pe Sfantul Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan mai este numit si Inaintemergatorul, pentru ca este cel care a anuntat venirea lui Hristos, scrie news.ro.Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor, cele mai intalnite prenume masculine sunt: Ioan - 442.001, Ionut…

- Pe 7 ianuarie, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ioan Botezatorul, numit Inaintemergatorul Domnului pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. Daca ieri crestinii ortodocsi au praznuit una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox, astazi este marcata o alta sarbatoare importanta:…

- Patriarhul Bisericii Orttodoxe Romane, IPS. Daniel, a afirmat printr-un comunicat emis duminca de BOR ca ”creștinismul este chemat sa traiasca timpul vieții sale ca pe un dar primit de la Dumnezeu”. „Crestinul este chemat sa traiasca timpul vietii sale ca pe un dar primit de la Dumnezeu, care insa trebuie…

- Creștinii ii sarbatoresc pe 8 noiembrie pe sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. De acesti sfinti sunt legate numeroase traditii si obiceiuri. In cultura și tradiția romaneasca, Sfinții Mihail și Gavriil sunt considerați doi dintre cei mai importanți arhangheli și sunt sarbatoriți in fiecare an cu…

- Pelerinajul nu este timp pierdut si osteneala zadarnica, ci maturizeaza si indeamna la a da sens vietii, le-a transmis, vineri, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, miilor de pelerini, preoti si diaconi participanti la slujba oficiata la Altarul Mare de Vara al Catedralei Patriarhale, la sarbatoarea…