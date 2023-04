Stiri pe aceeasi tema

- Invierea Domnului sau Sarbatoarea de Paste este una dintre cele mai mari sarbatori religioase ale anului care constituie fundatia de baza a credintei si a Bisericii crestine. Fara Invierea lui Isus crestinismul nu s ar fi raspandit si nu ar fi fost crezut, iar Biserica nu s ar fi format, lumea ramanand…

- Invierea Domnului a fost sarbatorita de mii de credincioși din intrega lume. In toate bisericile ortodoxe din Romania, slujba de Inviere a inceput aproape de miezul nopții. S-au stins toate luminile. Preoții au ieșit cu o lumanare aprinsa pentru ca toți cei prezenți sa poata lua lumina și au anunțat…

- Pentru crestinii ortodocsi si greco-catolici, astazi este prima zi de Paste. Noaptea trecuta ei au asistat la slujba Invierii Domnului, cea mai importanta de peste an si au luat, de la preoti, lumina sfanta, adusa de la Mormantul Sfant din Ierusalim. Astazi, credinciosii vor merge din nou la biserica,…

- In perioada comunista, deținuții politic nu aveau voie sa se roage, sa cante „Hristos a inviat“, iar cozonacul, ouale erau daruri interzise. In Vinerea Mare, deținuții primeau in batjocura carne, iar de Paști hrana oribila.

- MESAJE de PAȘTE 2023: salutul pascal, in lume. Cum se spune ”Hristos a Inviat” și ”Paște fericit” in alte limbi MESAJE de PASTE 2023 Din noaptea Invierii, credincioșii se saluta cu ”Hristos a Inviat!”. Primesc raspunsul ”Adevarat a Inviat”. Acest obicei se pastreaza pana la Inalțarea Domnului, timp…

- Anul acesta, Paștele ortodox pica pe data de 16 aprilie, intr-o zi de duminica. Drept urmare, creștinii vor merge la slujba de Inviere in noaptea de 15 spre 16 aprilie. Sarbatoarea cu cruce roșie și extrem de importanta pentru romani vine la pachet cu o serie de tradiții și obiceiuri in Noaptea de Inviere.…

- Astazi este Sambata Mare, ultima zi din Saptamana Patimilor, ziua in care praznuim ingroparea Mantuitorului și pogorarea Sa la iad, prin care neamul nostru fiind chemat din stricaciune a fost mutat spre viața veșnica. Sambata Mare este zi de adanca tacere, acum Hristos coboara in adancul iadului ale…

- In mesajul sau de Paste adresat duminica lumii, Papa Francisc a parut sa le sugereze rusilor sa caute adevarul despre invazia tarii lor in Ucraina si a facut apel la dialog intre israelieni si palestinieni in urma violentelor recente, relateaza Reuters, potrivit news.ro."Da, frati si surori", a spus…