- Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului, sarbatorita pe 8 septembrie – tradiții, obiceiuri. Ce nu e bine sa faci Pe 8 septembrie, creștinii sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Povestea venirii pe lume a celei care I-a dat viața Mantuitorului Iisus Hristos, este prezentata…

- Biserica greco-catolica din Haieu - Baile "1 Mai", singura biserica din tara dedicata vizitei Papei Ioan Paul al II-lea in Romania (7-9 mai 1999), a fost resfintita, sambata, dupa ample lucrari de renovare, de episcopul Virgil Bercea, in prezenta nuntului apostolic in Romania si Republica Moldova,…

- Cand uram ”La mulți Ani de Sfanta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie ? Se spune sau nu ”La mulți ani” de Adormirea Maicii Domnului? | albaiuliainfo.ro Mulți romani sunt in dilema atunci cand vine vorba despre Sfanta Maria. Pentru ca exista doua sarbatori religioase cu același nume, la 15 august…

- OrtodoxeNasterea Sf. Proroc Ioan Botezatorul (Sanzienele sau Dragaica); Aducerea moastelor Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la peste)Greco-catoliceNasterea Sf. Pf. Ioan Botezatorul (Sanzienele)Romano-catoliceNasterea Sf. Ioan BotezatorulNasterea Sfantului…

- Postul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel este randuit de Biserica pentru cinstirea celor doi apostoli și in amintirea obiceiului lor de a posti inainte de a intreprinde fapte importante. Conform tradiției, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel nu incepe la o data fixa, ci in funcție de sarbatoarea…

- Sfanta Treime (Tatal, Fiul si Sfantul Duh) este praznuita a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica in Lunea Rusaliilor. De Sfanta Treime, Biserica ortodoxa praznuieste pe Sfantul Duh, a treia persoana a Sfintei Treimi. Penticostarul, la Sinaxarul Utreniei din Lunea Cincizecimii: „Intru…

- Moșii de vara sau Sambata Morților pica in fiecare an inainte de Rusalii. Astfel, cum Rusaliile sunt anul acesta duminica, 20 iunie, Moșii de vara sunt praznuiți sambata, 19 iunie. Cu aceasta ocazie, in toate bisericile ortodoxe se vor oficia Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a celor trecuți…