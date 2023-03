Stiri pe aceeasi tema

- Duminica Floriilor marcheaza, an de an, intrarea Domnului in Ierusalim. Anual, aceasta sarbatoare se celebreaza cu o saptamana inainte de Sfintele Paști, prin urmare nu are o data anume. Floriile sau Intrarea Domnului in Ierusalim se celebreaza cu o saptamana inainte de Sfintele Paști. Anul acesta,…

- 24 februarie: Dragobetele, sarbatoarea iubirii la romani. Legenda, tradiții, superstiții și obiceiuri pitorești Dragobetele este sarbatorit la finalul lunii februarie, in așteptarea primaverii. Sarbatoarea iubirii la romani, din 24 februarie, marcheaza inceputul anului agricol, momentul in care intreaga…

- Sfantul Valentin este un sfant praznuit anual pe 14 februarie de catre creștinii comano-catolici. El este considerat ocrotitorul tinerilor indragostiți. Deși in calendarul ortodox, ziua acestuia este pe 30 iulie, pe plaiurile mioritice este mai cunoscut

- Pe 2 februarie, la 40 de zile de la nașterea lui Iisus Hristos, este praznuita Intampinarea Domnului sau Stretenia. Sarbatoarea a fost celebrata pentru prima data la Roma, de papa Gelasiu, in anul 494. La sarbatoarea de azi, copiii sunt unși cu grasime pentru ca se crede ca astfel puterea acestui animal…

- In popor, sarbatoarea de azi, Sfantul Ion, este cunoscuta și sub numele de “Sant-Ion”, “Inaintemergatorul Domnului” sau “Soborul Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul”. Pe 7 ianuarie 2023 exista mai multe tradiții, obiceiuri și superstiții care inca sunt ținute in Romania.