Tradiții și obiceiuri de Bobotează. Ce să faci astăzi pentru a-ți merge bine Boboteaza este sarbatorita pe 6 ianuarie de catre Biserica Ortodoxa și Biserica Catolica. Aceasta sarbatoare importanta pentru credincioși vine cu o serie de tradiții și obiceiuri. Ce semnifica sarbatoarea Bobotezei Boboteaza incheie ciclul celor 12 zile ale sarbatorilor de iarna care incep in Ajunul Craciunului. In grecește, cuvantul Boboteaza este numit Teofanie sau Epifanie care se traduce prin “Aratarea Domnului”, adica a Sfintei Treimi. Creștinii occidentali comemoreaza in primul rand (dar nu numai) vizita magilor la nașterea Pruncului Iisus și astfel manifestarea fizica a lui Iisus catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

