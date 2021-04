Stiri pe aceeasi tema

- Sfintele slujbe din perioada Sarbatorilor Pascale pot fi oficiate, in functie de numarul credinciosilor, in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult, in conditiile starii de alerta, cu respectarea regulilor de protectie sanitara, a transmis, marti, Cancelaria Sfantului Sinod. Potrivit Patriarhiei…

- Incepand de astazi, timp de 40 de zile, pana pe 1 mai 2021, se intra in cel mai lung Post al anului. Este o perioada aspra de ascetism ce precede Sfintele Pasti, interval in care fiecare are datoria sa-si faca o autoanaliza spirituala severa, sa se impace cu sine si ceilalti, sa dea dovada de […] Articolul…

- Cei 40 de mucenici au reprezentat un grup de soldați romani din Legiunea a XII-a Fulminata, oșteni care a fost martirizat in anul 320 din cauza credinței lor creștine. Ei au fost uciși intr-un lac aflat la marginea orașului Sevastia din Turcia din ordinul Imparatului Licinius care i-a persecutat pe…

- A doua conferința cu tema „Desființarea regimentelor transilvanene de granița (1851) și influența acesteia asupra relațiilor dintre romani și secui. Studiu de caz – regimentul de infanterie din Tg. Secuiesc” va fi sustinuta on-line astazi, 23 februarie a.c, de la ora 18.00, de ing. Ciprian Hugianu,…

- Operatorul Regional Gospodaria Comunala Sfantu Gheorghe a primit avizul din partea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) pentru majorarea tarifelor la apa si canalizare in localitatile aflate in gestionarea sa. Conducerea institutiei a precizat…

- Astazi, 2 februarie, este o noua Sarbatoare, numita Intampinarea Domnului. Ea marcheaza un eveniment biblic legat de Pruncul Iisus. La 40 de zile de la Nasterea Sa a fost dus la Templu de parinti, asa cum cerea vechea lege. Evenimentul este praznuit de Biserica ortodoxa, cu aceasta ocazie avand loc…

- In penultima zi din luna lui Gerar, mai exact pe 30, credincioșii au inca o mare Sarbatoare: Sfintii Trei Ierarhi. Anume Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Ei au trait la finele sec. al IV–lea si inceputul sec. al V–lea, avand fiecare partea sa de contributie la fundamentarea…

- De la bun inceput trebuie spus ca aspectul sau caracterul etnic al unei tari este dat de limba folosita curent de populatie, in general, respectiv de majoritatea etnica a locuitorilor acestei tari. Intelectualul pasoptist sas Stefan Ludwig Roth (1796-1849) (vezi foto), martir al luptei pentru libertate…