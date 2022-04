FOTO: doxologia.ro Se spunea ca la Paște este singurul moment din an cand „se aude toaca din cer”. Sunetul de toaca este cel al innoirii, al reinvierii si al nemuririi. Toaca indeparteaza diavolul, alunga ispitele, purifica locul in care salașluiește Duhul lui Dumnezeu. Se crede ca in noaptea de Sfintele Paști, pe la miez de noapte, se deschid in fiecare an Cerurile. De aceea trebuie privegheat in aceasta noapte cu multa rugaciune. Marele duhovnic, preotul Teofil Paraianu predica: „Invierea Domnului Hristos e o taina, iar Invierea Domnului Hristos nu o putem intelege si nu o putem primi ca Adevar…