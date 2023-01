Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 6 ianuarie, creștinii sarbatoresc Boboteaza sau, cum mai este denumita in popor, Epifania. Botezul Domnului reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori, iar creștinii trebuie sa respecte o serie de tradiții in aceasta zi. Iata ce este bine sa faci in ajunul Bobotezei.…

- Ziua de 6 ianuarie reprezinta o sarbatoare importanta atat pentru crestinii ortodocsi, cat si pentru cei catolici. Boboteaza sau Botezul Domnului este una dintre cele 12 sarbatori creștine importante.

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul bugetar: •Șef birou S II, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale „Liviu Borlan” Maramureș •Ingrijitor școala IG, Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” din Seini •Administrator…

- Pregatirile pentru cel mai așteptat eveniment al iernii sunt in toi! In data de 17 decembrie va avea loc cea de-a XIV-a ediție a tradiționalului „Craciun in Maramureș”, un eveniment organizat de Consiliul Județean Maramureș, in parteneriat cu Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Centrul Județean…

- REȘIȚA – Carașenii sunt invitați la ceremonia militara și religioasa care va avea loc in Centrul Civic al Municipiului Resita, de la orele 13, și care va incepe cu salutul Drapelului de lupta și Intonarea Imnului Național, in prezența oficialitaților județului și ale municipiului! Oficierea serviciului…

- Alaiul Datinilor „Din batrani, din oameni buni“ se va organiza la Craiova, in data de joi, 8 decembrie, la Teatrul pentru Copii si Tineret „Colibri“ in intervalul orar 17.00 – 21.00. Intrarea va fi libera. Organizator principal este Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale…

- Prima zi a activitaților dedicate celor 30 de ani de la inființarea Consiliului Județean Maramureș s-a incheiat cu succes. La Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, elevi și dascali ai Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Baia Mare s-au strans in șezatoare și au adus in prim-plan…

- Omul care aduce vestea: Ozana Dram, director Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași (CJCPCT), in direct in matinalul Radio Romania Iași. Astazi, incepe Festivalul „Trandafir de la Moldova”, ediția a 53-a. Vor fi trei zile de muzica și dans popular in Amfiteatrul…