TRADIŢII ÎN BUCATE/ Siropul de păpădie - delicios şi sănătos Bunica Maria din satul Chiriacu din judetul Giurgiu are o reteta pe care o pregateste in fiecare primavara cu mult drag pentru nepoti - siropul de papadie, care, pe cat este de gustos, pe atat este de sanatos. Femeia de 76 de ani are o nepoata, aflata pe bancile scolii, si un nepot student, pe care ii asteapta cu bucurie in vizita in vacanta de Paste. Bunica se pregateste intens pentru momentul reintalnirii si le-a pregatit nepotilor o surpriza dulce si racoroasa pe care o pastreaza intr-o sticla la beci - un sirop delicios de papadie. ''Printre primele flori care apar primavara pe campiile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

