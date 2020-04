Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje de Paște 2020. Invierea Domnului aduce speranța, liniște. bucurie și lumina in sufletele tuturor. Alba24.ro a pregatit o selecție cu cele mai frumoase mesaje de Paște pe care le puteți transmite celor dragi, pe care nu ii puteți avea in aceste clipe langa dumneavoastra. Bucuria Sfintelor Paști…

- In Sambata Mare, femeile trebuie sa pregateasca marea majoritatea bucatelor, sa deretice prin incaperi si sa faca ultimele retusuri hainelor noi pe care cei din familie urmeaza sa le imbrace in zilele de Pasti. Spre deosebire de Craciun, pentru Pasti nu se pregatesc prea multe feluri de mancare, de…

- Credinciosii intra in ultima saptamana a Postului Pastilor, numita Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare. Fiecare zi din aceasta saptamana are o semnificatie speciala in desfasurarea evenimentelor premergatoare Invierii Domnului. Din seara de Florii, pana in Vinerea Mare, in biserici se savarsesc deniile.…

- Sfantul Mucenic Gheorghe s-a nascut in Capadocia, intr-o familie crestina, si a trait in timpul domniei imparatului Diocletian. Inca de tanar ramane fara tatal sau, care a murit marturisind credinta crestina.

- Ultima sambata inainte de Postul Paștelui se numește Sambata alba, din saptamana branzei, iar in aceasta zi creștinii iși amintesc de o serie de tradiții și obiceiuri. Sarbatoarea Sfintelor Paști este precedata de unul dintre cele patru posturi mari de peste an, randuite in Biserica Ortodoxa. Postul…

- Lasatul Secului pentru carne, in 2020 se ține in Duminica Infricoșatei Judecați, pe 23 februarie. In toate zonele rurale din țara Lasatul Secului de Paști joaca un rol extrem de important. La lasatul secului, inainte de intrarea in Postul Paștelui, in satul traditional aveau loc petreceri, fiecare infruptandu-se…

- Duminica, 2 februarie, creștinii ortodocși și catolici sarbatoresc Intampinarea Domnului. Evenimentul simbolizeaza momentul in care Mantuitorul este dus la templu de Fecioara Maria și Iosif pentru implinirea legii, care prevedea ca orice intai nascut de parte barbateasca sa fie afierosit lui Dumnezeu…

- Sfinții Trei Ierarhi: In data de 30 ianuarie, creștinii ii pomenesc pe sfinții parinți, mari dascali ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Aceștia au lasat, prin scrierile lor, inegalabile pagini de teologie, inca din primele secole de creștinism.…