Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera de autentica sarbatoare romaneasca astazi, de Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (Sanziene), in centrul Iasului. Mii de ieseni si turisti s-au bucurat de vremea frumoasa si targurile de produse traditionale organizate pe pietonalul Stefan cel Mare. Voluntarii au impartit ecusoane personalizate…

- Pana duminica, 24 iunie, are loc Targul Meșterilor populari „RomanIA Autentica” – ediția a II-a, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant (spre Palatul Culturii) din municipiul Iasi. Participa aproximativ 20 meșteri populari. Pe 23 și 24 iunie evenimentul va include și ateliere de creație interactive.…

- Pana duminica, 24 iunie, are loc Targul Meșterilor populari „RomanIA Autentica” – ediția a II-a, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant (spre Palatul Culturii) din municipiul Iasi. Participa aproximativ 20 meșteri populari. Pe 23 și 24 iunie evenimentul va include și ateliere de creație interactive.…

- A inceput numaratoarea inversa pentru cea de-a treia editie a Festivalului RomanIA Autentica care se va desfasura de Sanziene, in perioada 23-24 iunie in trei locatii simultan, la Iasi in fata Palatului Culturii, la Hobita – Poiana Mare si in Piata Sfatului din Brasov. Prima zi a festivaluluiRomanIA…

- Mii de gorjeni sunt asteptati de Sanziene in satul Hobita al comunei gorjene Pestisani, pentru a sarbatori cum se cuvine ia traditionala. Este vorba de cea de-a III-a editie a Festivalului „RomanIA Autentica". Mai mult,...

- De astazi, 18 mai, pe strazile din capitala va circula primul electrobuz. Autovehiculul a fost prezentat de catre ambasadorul Republicii Belarus în Republica Moldova, Serghei Ciciuc. În prezent, în Belarus exista 20 de unitați de transport de acest fel. „Conform estimarilor…

- Targul Mesterilor Populari s-a deschis astazi in fata Palatului Culturii. Pana duminica, puteti admira si alege de la fluiere si linguri din lemn pana la caciuli si ii, dar si diverse obiecte sculptate in lemn. Cea de-a XIX-a editie a acestei manifestari reuneste la Iasi aproximativ 70 de mesteri populari…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, si directorul general al Agentiei Turismului a Republicii Moldova, Stanislav Rusu, au participat vineri, la Fintesti, la prezentarea cramei Lacerta, o investitie de peste 8 milioane de euro. Cu acest prilej, cei doi demnitari au oferit detalii despre proiectul comun…