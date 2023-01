Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce mulți analiști și observatori se așteptau ca economia Rusiei sa se prabușeasca sub greutatea razboiului din Ucraina și a valului de sancțiuni occidentale, de fapt țara a parut surprinzator de rezistenta pe parcursul lui 2022. Șefa Bancii Centrale a Rusiei a declarat in decembrie ca PIB-ul…

- In noaptea de duminica spre luni, Rusia a reluat atacurile cu drone asupra Ucrainei. Cel puțin 20 de aparate de zbor au fost doborate in timpul nopții deasupra Kievului de catre sistemul de aparare aeriana. In timpul acestui nou atac al Rusiei, instalațiile de infrastructura energetica au fost avariate…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, s-a declarat ”convins” ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu „rabdare” si „perseverenta”, in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP. „Sunt convins ca datorita perseverentei noastre,…

- Zelenski, primit de Joe Biden la Casa Alba și anunțul unui nou ajutor militar dat UcraineiPreședintele Ucrainei - Volodimir Zelenski se afla miercuri la Washington, unde se intalnește cu președintele american Joe Biden, relateaza presa internaționala citand surse politice americane.Aceasta este prima…

- Kremlinul a anunțat luni ca Vladimir Putin nu iși va ține anul acesta conferința de presa maraton , o decizie luata in ultimul moment din cauza temerilor tot mai mari ca evenimentul televizat va fi dominat de razboiul din Ucraina, au declarat surse guvernametale pentru publicația independenta The Moscow…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat joi ca va explora impreuna cu partenerii sai din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), reuniti la Lodz, in Polonia, ”toate posibilitatile legale” pentru a obliga Rusia sa plateasca pentru distrugerea Ucrainei, relateaza AFP.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelensky a cerut ca “razboiul distructiv” al Rusiei sa inceteze. Intr-un discurs video adresat liderilor mondiali reuniți la Bali, Zelenski a prezentat condițiile necesare pentru incheierea razboiului. El a spus ca Rusia trebuie sa reafirme integritatea teritoriala a…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Hotnews . Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene ”continua…