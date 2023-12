Stiri pe aceeasi tema

- Tractor cu remorca, fabricat in Romania, achiziționat de Primaria Intregalde Tractor cu remorca, fabricat in Romania, achiziționat de Primaria Intregalde La Serviciul de Gospodarire Comunala al Primariei Intregalde, Mos Craciun a sosit mai devreme, aducand un tractoraș TAG 50C produs de IRUM Reghin,…

- Craiova și Sibiu sunt cele mai importante orașe din Romania care au pornit targurile de Craciun, iar mii de vizitatori au trecut deja pragul celor doua evenimente, deschise special cu ocazia Sarbatorilor de iarnaIn Piața Mare din Sibiu e o adevarata forfota in aceste zile. Sute de persoane au venit…

- Vineri, 24 noiembrie 2023, la ora 19:00, va avea loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun ,,Planeta Craciun”, primul targ de sarbatori organizat de UNTOLD Universe in Cluj-Napoca și unul dintre cele mai așteptate din Romania. Targul este organizat in Piața Unirii din Cluj-Napoca și va fi deschis…

- Ca in fiecare an, romanii fac cumparaturi record de Black Friday, insa ajung sa returneze destul de multe produse achiziționate. Conform unor statistici a fost identificat cel mai returnat produs,de Black Friday 2023, in Romania. Black Friday 2023 a adus vanzari record anul acesta. Insa, potrivit unor…

- Comunicat demarare proiect: ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Miraslau” Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata” Comuna MIRASLAU, in calitate de beneficiar, anunța semnarea contractului de finanțare nr. 1016DOT/2023 pentru…

- Comunicat de presa: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant din Comuna Roma COMUNICAT DE PRESA „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Botosani, Octombrie 2023 Titlu „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor…

- Partidul AUR a inițiat un proiect de lege care sa susțina construirea, amenajarea și dotarea de unitați sanitare in Romania. “Prin implementarea acestui program, AUR iși propune sustinerea financiara a investitiilor private in extinderea, constructia si / sau infiintarea, amenajarea si dotarea de unitați…

- Sunt percheziții de amploare la contrabandiștii de deșeuri aduse din Europa. Descinderile au loc in județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Sibiu, dar și in Capitala. Potrivit anchetatorilor, peste 1.500 de tone de deșeuri ar fi fost aduse in Romania.