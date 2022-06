Tractor răsturnat în afara localității Dumbrăveni. Un bărbat a fost dus la spital Astazi, 28 Iunie, in urma intervenției la un eveniment sesizat prin 112, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș au intocmit un dosar penal in care efectueaza cercetari pentru vatamare corporala din culpa. Din primele verificari efectuate, un barbat de 50 de ani, din Beclean, in timp ce conducea un tractor in extravilanul localitații Dumbraveni s-a rasturnat, accidentandu-se. Barbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor in care a avut loc evenimentul. foto: imagine reprezentativa Articolul… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

