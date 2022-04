Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada v-am pregatit un program puțin mai diferit. Am decis sa lasam rubricile cu care v-am obișnuit și glumele și am incercat sa devenim o voce a celor care sufera in aceasta perioada. Am ales sa va informam și sa ajutam cum putem noi mai bine, prin al treilea microfon care este pentru...…

- Piesa Love not for sale este o piesa care vorbeste despre o dragoste fara pret si care implica mereu sacrificiu. Este prima piesa compusa de Eneli in care aceasta participa, pe langa calitatea de compozitor si in calitate de producator. Remixul produs de Christian Eberhard, este o varianta house/ slap…

- Cantarețul, compozitorul, producatorul, și instrumentistul nominalizat la premiile Grammy, Alexander 23 lanseaza single-ul „Hate Me If It Helps” — o noua abordare palpitanta și interesanta a cantecului clasic care vorbește despre terminarea unei relații. Lansata via Interscope Records și insoțita de…

- AZA incepe anul cu forțe proaspete și lanseaza „Al Dragostei”, un single despre iubire, așteptare, durere și resemnare. „Fir-ai al dragostei tu sa fii/ Ca ma gandesc la tine zi de zi” sunt versurile prin care artista se transpune in pielea unui indragostit ce așteapta ca iubirea sa ii fie impartașita.…

- Johnny Made This, Matteo, JO și Juno incep 2022 cu o colaborare surpriza pentru un hit care-ți va ramane intiparit in minte de la prima ascultare. Artiștii fac echipa pentru „Rumba”, o piesa fresh cu vibe-uri pozitive și un refren catchy. Scrisa de Johnny Made This, Juno, JO alaturi de Andreea Dragu…

- Andreea Bostanica lanseaza videoclipul piesei “Ce asculta inima”, produs de echipa celor de la The One Records. Videoclipul noului single a fost foarte așteptat de public, sunetul piesei devenind viral pe TikTok, pe el creandu-se deja mii de tiktok uri. Versurile noului single “Ce asculta inima” se…

- Wrs, o prezența exotica in peisajul muzical, lanseaza inca o piesa in acest inceput de 2022. Este vorba de single-ul “Dalia” ce anunța viitorul sau EP – MANDALA. Intr-un ianuarie friguros, “Dalia” este o mica scapare spre starile verii. Piesa a fost compusa de catre wrs, EMAA și Alex Ghinea, iar de…

- Carla’s Dreams iși bucura fanii cu un nou single pentru inceputul de an care se numește ”Victima” și care se lanseaza cu videoclip oficial. Piesa a fost compusa de Carla’s Dreams și Alex Turcu, versurile Carla’s Dreams, iar producția Alex Turcu și Carla’s Dreams și este o frumoasa declarație, o poveste…