Este pentru a treia oara cand cel mai mare producator auto din lume dupa vanzari isi ajusteaza planurile de productie pentru iunie, care sunt in scadere cu aproximativ 12% fata de planul sau initial. Compania a spus ca va produce 750.000 de vehicule in intreaga lume in iunie. Nu a dezvaluit cate vehicule intentioneaza sa produca in iulie. Toyota nu si-a schimbat tinta globala a unei productii de aproximativ 9,7 milioane de vehicule in acest an. Compania a mentionat anterior lipsa de piese cauzata de restrictiile pentru Covid-19 in China si deficitul de semiconductori drept motive pentru modificarile…