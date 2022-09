Stiri pe aceeasi tema

- Toyota Motor a decis sa isi inchida fabrica din Rusia, dupa ce in martie isi suspendase productia si importurile de vehicule in aceasta tara, din cauza perturbarii lantului de aprovizionare, transmite Reuters, preluata de News.ro . „In aceasta perioada, ne-am pastrat pe deplin forta de munca si ne-am…

- ”In aceasta perioada, ne-am pastrat pe deplin forta de munca si ne-am asigurat ca uzina noastra este gata sa reporneasca productia daca circumstantele ne permit. Cu toate acestea, dupa sase luni, nu am reusit sa reluam activitatile normale si nu vedem niciun indiciu ca putem reporni in viitor”, se arata…

- "Este un nou capitol, oribil, intr-o poveste in continua desfașurare ori de unde se retrag invadatorii ruși din regiuni ocupate ale Ucrainei. Vedem astfel ce ramane in urma", a afirmat Blinken.Comentariul sau vine dupa ce autoritațile ucrainene au declarat ca au gasit o groapa comuna cu peste 440 de…

- Fortele ucrainene au inregistrat o ‘victorie substantiala’ prin spargerea defensivei ruse in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei, transmite Reuters. Vorbind la televiziunea de stat rusa, Vitali…

- Rusia a fost depasita de o alta tara europeana in rolul de principal furnizor de gaze naturale al Europei, relateaza Reuters. Norvegia este acum cel mai mare furnizor de gaze al Europei, potrivit datelor furnizate de Refinitiv Eikon, depasind tara condusa de presedintele Vladimir Putin dupa ce aceasta…

- Ministerul Apararii al Federatiei Ruse a declarat joi ca ar putea inchide centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, daca fortele ucrainene vor continua sa bombardeze obiectivul, in timp ce Kievul neaga ca ar fi intreprins astfel de atacuri, informeaza Reuters, citata de

- Parlamentul Finlandei a adoptat, joi, legi care ii permit sa instaleze bariere fizice la granița cu Rusia. De asemenea, granițele terestre cu Rusia se vor inchide pentru solicitanții de azil politic, relateaza Reuters.

- Firma suedeza a suspendat in februarie toate vanzarile, serviciile si productia din Rusia, care anul trecut au reprezentat aproximativ 3% din vanzarile nete ale grupului sau. ”In situatia actuala, nu este posibil pentru noi sa desfasuram operatiuni in Rusia”, a declarat un purtator de cuvant, intr-un…