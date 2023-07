Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a publicat un mesaj pe Twitter prin care a incercat sa o convinga pe vedeta pop americana Taylor Swift sa adauge citeva concerte canadiene in turneul ei mondial "Eras Tour", dupa ce artista a anuntat 14 spectacole suplimentare in Europa, informeaza Reuters. "Sint…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a publicat un mesaj pe Twitter prin care a incercat sa o convinga pe vedeta pop americana Taylor Swift sa adauge cateva concerte canadiene in turneul ei mondial "Eras Tour", dupa ce artista a anuntat 14 spectacole suplimentare in Europa, informeaza Reuters."Sunt…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a publicat un mesaj pe Twitter prin care a incercat sa o convinga pe vedeta pop americana Taylor Swift sa adauge cateva concerte canadiene in turneul ei mondial „Eras Tour”, dupa ce artista a anuntat 14 spectacole suplimentare in Europa.

- Inflatia in Suedia a scazut sub 10- in mai, au aratat statisticile oficiale, dar a fost inca mai mare decat se astepta, unii analisti sugerand ca superstarul Beyonce a inclinat balanta, potrivit The Guardian. Preturile de consum au crescut cu 9,7- in luna mai fata de anul precedent, in scadere de la…

- Preturile de consum au crescut cu 9,7% in luna mai fata de anul precedent, in scadere de la 10,5% in aprilie, pentru prima data cand inflatia a coborat sub 10% in peste sase luni. O scadere a preturilor la energie electrica si alimente a contribuit la scaderea ratei inflatiei in luna mai, a spus Statistics…

- Daca de obicei, in rapoartele economice, cauzele inflației sunt precizate ca fiind razboiul din Ucraina sau diverse probleme de pe lanțurile de aprovizionare, in cazul Suediei o informația de-a dreptul surprinzatoare a ieșit la suprafața recent.

- La un moment dat, Taylor Swift avea o piesa in care unul dintre versuri spunea așa „Hold on to the memories, they will hold on to you” . Ei bine, pare ca nu s-a aplicat și in cazul fanilor care au participat la unul dintre concertele ei recent. Mai mulți au acuzat ca au avut amnezie și nu iși explica…

- In primele trei luni ale anului 2023, romanii au efectuat 65 de milioane de tranzacții cu Revolut, dublu comparativ cu aceeași perioada din 2022, dar volumul total al plaților a crescut cu 70% fața de trim. I 2022 și doar cu 4% fața de ultimul trimestru al anului trecut. Raportul privind cheltuielile…