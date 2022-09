Totul s-a petrecut la București: Cine a învins în lupta pentru controlul asupra internetului Doreen Bogdan-Martin, candidata SUA, l-a invins decisiv pe rivalul sau rus in cursa pentru șefia Uniunii Internaționale de Telecomunicații (ITU), joi, in cadrul unor alegeri care s-au desfașurat la București și care au fost interpretate drept un test menit sa arate cat de multe țari mai sunt de partea Moscovei dupa invazia rusa in Ucraina, potrivit Reuters . A fost o confruntare cu miza politica majora, transmite și Politico, care arata ca rezultatul alegerilor va influența decisiv soarta internetului. Doreen Bogdan-Martin va conduce instituția pentru urmatorii patru ani, dupa voturile acordate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

