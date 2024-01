Totul pentru evitarea retrogradarii: Mijlocașul ofensiv Zoran Mitrov a semnat pentru clubul de pe municipal FC Botoșani continua sa efectueze transferuri, avand speranța ca echipa va reuși sa evite retrogradarea și sa ramana in prima liga și in sezonul urmator. Cel mai recent jucator adus in echipa este mijlocașul ofensiv Zoran Mitrov (21 de ani). Contractul lui Mitrov cu Petrolul Ploiești a fost reziliat sambata dimineața, iar in mai puțin […] Citește Totul pentru evitarea retrogradarii: Mijlocașul ofensiv Zoran Mitrov a semnat pentru clubul de pe municipal in Botosani24.ro .