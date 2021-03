Totul despre noua generație a sistemului de infotainment BMW iDrive Noua generatie BMW iDrive duce interactiunea dintre utilizatori si automobil intr-un spațiu digital și inteligent. Noua interpretare a sistemului de operare BMW face ca automobilul sa se angajeze activ in relatia cu cei de la bord si, in acest sens, joaca rolul de partener digital, inteligent si proactiv in orice situatie. Se creeaza un dialog natural cu obiectivul de a adapta cu exactitate toate functiile controlate prin intermediul BMW iDrive la nevoile si preferintele conducatorului, in funcție de fiecare situație. La baza experientei unice a utilizatorului se afla noul sistem de operare BMW… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fotocredit: BMW Noua generatie BMW iDrive duce interactiunea dintre utilizatori si automobil intr-un spațiu digital și inteligent. Noua interpretare a sistemului de operare BMW face ca automobilul sa se angajeze activ in relatia cu cei de la bord si, in acest sens, joaca rolul de partener digital,…

- Designerul ploiestean Georgiana Iordache a reusit, in perioada restrictiilor impuse de autoritatile romane la scurt timp de la debutul pandemiei, sa se inspire chiar din realitatile momentului pentru a crea o colectie diferita de ceea ce a conceput pana atunci, totul pornind de la certitudinea ca…

- Designerul ploiestean Georgiana Iordache a reusit, in perioada restrictiilor impuse de autoritatile romane la scurt timp de la debutul pandemiei, sa se inspire chiar din realitatile momentului pentru a crea o colectie diferita de ceea ce a conceput pana atunci, totul pornind de la certitudinea ca…

- Sistemele de operare pentru autovehicule sunt un lucru pe care nu-l vom putea evita și care va trebui standardizat la un moment dat. Standardizarea va depași simpla capacitate de a rula fișierele cu format comun sau de a afișa paginile web și ar trebui sa mearga mai departe, spre integrarea diverselor…

- Display-ul de 17 inch, poziționat vertical, al sistemului de infotainment este ca o semnatura pentru Tesla. A debutat odata cu Model S și mai apoi a fost preluat de toate modelele din portofoliul companiei fondate de Elon Musk. Acum, tocmai din cauza acestui ecran, Tesla este sfatuita de NHTSA (National…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a afirmat duminica, la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din tara noastra, ca momentul este unul important si plin de speranta, dar a precizat ca este esential ca cetatenii sa fie in continuare precauti.

- Sediul central al Victoriabank, amplasat pe 31 august 1989, 141 și-a finalizat lucrarile de modernizare. Procesul de modernizare a fost realizat intr-un timp record de 65 de zile, fara sistarea activitații sucursalei pe intreaga perioada a lucrarilor. Aceasta este cea mai mare unitate din rețeaua Victoriabank,…

- Anul acesta am trait perioada in care telemunca a luat mare amploare, iar in perioada Craciunului aceasta varianta de a lucra este si mai des intalnita. Acest lucru se intampla deoarece acesta este un moment in care de obicei ii vizitam pe cei dragi si de multe ori, trebuie sa luam un laptop pentru…