Totul despre legea dării în plată – Cum poți scăpa de datorii Cum scapam de o execuatre silita – Ne invata un avocat specializat in dare in plata si executarii silite – Cum putem scapa de datorii, prin predarea imobilelor contractate catre creditori. Aceasta lege a fost initiata pentru a aduce un oarecare echilibru, intre creditori si debitori. Practic, permite beneficiarilor care se gasesc in incapacitate de plata sa poata anula datoria, prin predarea prestației achizitionate catre creditor. Astfel, renunța la bun, la datorie, nu se va mai gasi in situația de a acumula penalitati pentru neplata la timp a ratei lunare, cheltuieli imputate pentru executare… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

