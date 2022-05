Totul despre Festivalul Filmului Francez în România! Festivalul Filmului Francez in Romania sarbatorește anul acesta cea de-a 26-a ediție. Intre 2 și 12 iunie 2022, la București si in alte 10 orase din tara – Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Braila, Brașov, Constanța, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mureș – cinefilii sunt invitați la intalnirea anuala cu cele mai recente și remarcabile filme franceze. Proiecțiile vor avea loc in cinematografe și in aer liber. „Nos yeux grand ouverts”/„Ochii nostri larg deschisi”, tema aleasa pentru editia din acest an, ne invita sa ne intoarcem la esenta artei cinematografice: privitul. Ne deschide, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

