Shiba Inu, cunoscuta și sub numele de Shiba Token , este o criptomoneda descentralizata creata in august 2020 de o persoana anonima cunoscuta sub numele de „Ryoshi”. Jetonul, supranumit „ucigașul DOGE”, a fost modelat dupa Dogecoin și are o capitalizare de piața de peste 6 miliarde de dolari in mai 2021. Prețul jetonului este scazut – mai puțin de 0,00002 cenți – permițand utilizatorilor sa „dețina miliarde sau chiar trilioane de astfel de jetoane”. Incepand cu 17 mai 2021, un total de 394.796 trilioane de jetoane Shiba erau in circulație, plafonul de piața fiind de 6,52 miliarde de dolari.…