Stiri pe aceeasi tema

- Leicester și Manchester City se intalnesc azi, de la 19:15, in Supercupa Angliei. Confruntarea din Community Shield este sinonima cu startul sezonului fotbalistic in Regat. Ramane de vazut daca Jack Grealish, noua vedeta a „cetațenilor” va debuta pentru Manchester City. Inainte de startul noului an…

- ​Chiar daca Lionel Messi a ramas fara echipa dupa desparțirea de FC Barcelona, Pep Guardiola a afirmat ca nu este interesat sa îl transfere pe starul argentinian la Manchester City."În momentul acesta nu ne gândim la el", a spus Guardiola când a fost întrebat…

- FCSB și Universitatea Craiova se intalnesc azi, de la 21:30, in cel mai important meci al etapei a 2-a din Liga 1. Oaspeții vin pe Arena Naționala fara antrenorul Ouzounidis, demis dupa infrangerea oltenilor din Conference League cu Laci, scor 0-1. Daca Universitatea a pierdut in Conference League și…

- Portughezul Nuno Espirito Santo (47 de ani) este noul antrenor al lui Tottenham. Nuno Espirito Santo, in ultimele 4 sezoane pe banca lui Wolverhampton, a semnat un contract valabil pana in anul 2023 cu Tottenham. Obiectivul portughezului este revenirea in Liga Campionilor. Sezonul precedent, cu Jose…

- Leicester - Tottenham se joaca azi, de la 18:00, intr-o partida care conteaza pentru runda a 38-a, ultima din Premier League. Gazdele sunt obligate sa caștige pentru a mai spera la un loc de Liga Campionilor, dar Leicester va avea nevoie, pe langa trei puncte, și de un pas greșit facut de Chelsea sau…

- Managerul portughez Nuno Espirito Santo, in varsta de 47 de ani, se desparte de Wolverhampton și ar putea antrena la Spurs din sezonul viitor Dupa patru ani la Wolverhampton, Nuno Espirito Santo se desparte de clubul insular la sfarșitul sezonului. Cu managerul portughez, "Wolves" au promovat in 2018…

- Atacantul echipei Tottenham si capitanul nationalei Angliei, Harry Kane, a dat de inteles ca ar fi interesat de un transfer la Manchester City si a aratat ca in prezent nu este interesat sa joace la un club din afara Angliei, scrie DPA. Viitorul lui Kane face obiectul unor speculatii intense…

- Atacantul echipei Tottenham si capitanul nationalei Angliei, Harry Kane, a dat de inteles ca ar fi interesat de un transfer la Manchester City si a aratat ca in prezent nu este interesat sa joace la un club din afara Angliei, scrie DPA, potrivit Agerpres. Viitorul lui Kane face obiectul unor speculatii…