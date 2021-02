Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat, joi, ca este prea devreme de spus cand se vor incheia restrictiile nationale din Anglia legate de coronavirus, in timp ce decesele zilnice provocate de Covid-19 ating noi recorduri, iar spitalele devin tot mai aglomerate, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat miercuri in parlament ca incheierea ultimului “lockdown” din Anglia va necesita o “ridicare graduala” in timp, angajandu-se in acelasi timp ca scolile vor fi “primele care se vor redeschide”, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Adresandu-se parlamentului…

- Marea Britanie a inregistrat peste 1.000 de decese provocate de COVID-19 pentru prima data din luna aprilie, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Marea Britanie se afla in carantina nationala in incercarea de a tine sub control infectarile cu noua tulpina. Cel patru tari care alcatuiesc Regatul…

- Peste 1,3 milioane de persoane au fost deja vaccinate impotriva COVID-19 in Regatul Unit, a anuntat premierul Boris Johnson marti, in ziua in care aceasta tara a intrat intr-un nou lockdown si a atins un nou record zilnic de infectari. ”Pana in aceasta dupa-amiaza am vaccinat peste 1,1 milioane de oameni…

- Peste 1,3 milioane de persoane au fost deja vaccinate impotriva COVID-19 in Regatul Unit, a anuntat premierul Boris Johnson marti, in ziua in care aceasta tara a intrat intr-un nou lockdown si a atins un nou record zilnic de infectari, anunța AGERPRES. ''Pana in aceasta dupa-amiaza am vaccinat…

- Marea Britanie și producatorul Roche au oferit miercuri asigurari ca acuratețea testelor de diagnosticare folosite pentru a detecta Covid-19 este puțin probabil sa fie afectata de noua tulina a coronavirusului care se raspandește rapid, relateaza Reuters. Serviciul de Sanatate Publica din Anglia a spus…

- Israelul a identificat patru cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus aparuta in Marea Britanie, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații, relateaza Reuters. Trei dintre cazuri au fost persoane care s-au intors din Anglia și care sunt in izolare la un hotel desemnat special ca cladire de carantinare,…

- Romanii din Marea Britanie care vor fi vaccinați impotriva Covid19 ar putea primi coduri QR pe telefoanele lor mobile pentru a li se permite sa participe la evenimente mari. Cu toate ca premierul Boris Johnson a declarat ca vaccinul nu este obligatoriu, mai multe surse din Guvern sunt de parere ca…