Stiri pe aceeasi tema

- Doua poduri din Neamț vor fi reabilitate din considerente militare, ambele fiind pe DN 15. Primul, la km 297 plus 918, in lungime totala de 50,10 metri, precum și la km 304 plus 680 la Viișoara, in lungime totala de 146,20 metri. Ambele poduri asigura legatura intre baza Campia Turzii-Targu Mureș și…

- In luna iulie 2022, jurnaliștii emisiunii Culisele Statului Paralel atrageau atenția asupra faptului ca CNAIR, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a organizat anul trecut o licitație pentru decontaminarea pamantului cu mercur ridicat de pe amplasamentul autostrazii Transilvania.…

- Pe primele locuri in clasamentul din septembrie al constructorilor de șosele de mare viteza, se afla in continuare Umbrarescu, cel mai puternic constructor roman de autostrazi, informeaza economica.ro, potrivit datelor de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Constructorul…

- Lucrarile de reabilitare a secției Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț, incepute in forța, dar cu o luna intarziere de la predarea amplasamentului, in 17 iunie, au intrat in stand-by. Dupa organizarea de șantier, muncitorii au trecut la decopertare și pregatirea cladirii,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reluat procedurile de licitație pentru lotul Chiribiș – Biharia din Autostrada Transilvania. Documentația a fost trimisa la Autoritatea Naționala de Achiziții Publice și, dupa ce va primi avizul acestei instituții, va fi lansata procedura…

- Cornel Paduraru, antreprenor roman, deținator de franciza și unul dintre reprezentanții lanțului de Shaormerii Baneasa , este de parere ca viitorul mediului de business va fi definit de existența lanțurilor de afaceri, in detrimentul celor...

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a predat astazi constructorului, prin proces verbal, amplasamentul lotului 2 al Autostrazii Poiești-Buzau, ruta Mizil – Pietroasele. Echipele de topometriști au inceput sa identifice limitele traseului viitorului tronson de autostrada, cu…

- „Record mondial negativ pe AutostradaTransilvania Chiribiș-Suplacu de Barcau”, susține Asociația Pro Infrastructura (API). „Avem confirmarea ca responsabilii din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere au decis sa anuleze licitația pe cei 26,35 kilometri blestemați”, mai transmite…