Toți abonații la RDS&RCS trebuie să știe asta. După cât timp râmâi fără cablu și telefon în caz de neplată Abonaț RDS&RCS care nu platesc facturle la timp s-ar pute trezi fara servicii mai repede decat cred. Dupa cat timp ramai fara cablu și telefon in caz de neplata? Conform digi.ro , perioada de gratie la RCS – RDS, adica perioada dupa data scadenta in care nu exista riscul sa se deconecteze serviciile este 01-04 pentru fiecare luna. Incepand cu data de 5 a lunii, serviciile se pot deconecta oricand. In primul rand se deconecteaza serviciile automat (exemplu: internet, telefonie) iar ultimele deconectari se fac pentru serviciul de cablu tv acolo unde trebuie sa ajunga o echipa de deconectari pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

