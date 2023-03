Stiri pe aceeasi tema

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a inregistrat anul trecut un profit net de 44,38 milioane lei, in scadere de doua ori si jumatate, de la 112,91 milioane lei in 2021. Cifra de afaceri a perioadei de 12 luni incheiate la 31 decembrie 2022 s-a ridicat la 1.805.525.618…

- ”NEPI Rockcastle (NRP.AS) (JSE.NRP), cel mai mare proprietar, dezvoltator si administrator de centre comerciale din Europa Centrala si de Est (ECE), raportat la valoarea de piata a portofoliului, a inregistrat in anul fiscal 2022 un venit operational net record, de 405 milioane euro, cu 17% mai mult…

- Grupul Renault a inregistrat in 2022 o cifra de afaceri de 46,4 miliarde de euro, mai mare cu 11,4% fața de anul precedent. Profitul operațional a fost de 2,6 miliarde de euro (5,6% din cifra de afaceri). in creștere cu 1,4 miliarde de euro fața de 2021 (+2,8 puncte procentuale). Profitul net a fost…

- Magazinul online evoMAG a inregistrat in 2022 afaceri de 36 de milioane de euro si estimeaza, pentru anul acesta, o crestere de 5% – 10%. Compania a bugetat investitii de 500.000 de euro in acest an, de doua ori si jumatate mai mari decat anul trecut, si va pune accentul pe identificarea de noi canale…

- ”evoMAG a bugetat investitii de 500.000 de euro in 2023, de doua ori si jumatate mai mari decat anul trecut. In 2023, compania va pune accentul pe identificarea de noi canale de vanzare, inclusiv in afara Romaniei, introducerea de noi produse si servicii in portofoliu si cresterea nivelului de documentare…

- Compania de curierat Sameday Group a incheiat anul 2022 cu o cifra de afaceri de 800 milioane lei, cu 28% mai mare fata de 2021, dupa ce a intrat pe pietele din Ungaria ssi Bulgaria si a extins reteaua easybox cu 58%. Investitiile in tehnologie au dus la cresterea numarului de colete cu 38% comparativ…

- Producatorul ASA Cons din Turda a finalizat anul 2022 cu o cifra de afaceri de peste 33 de milioane de euro, ceea ce reprezinta un record in istoria companiei conduse de Bogdan Bulgaria. In anul 2021, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 23,3 milioane de euro. „In 2022 am inregistrat recordul…