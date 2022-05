Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 24 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.074 teste efectuate (din care 616 teste rapide). In total, de la inceputul pandemiei in 2020, in județ au fost confirmate 152.763 de…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 129 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.828 teste efectuate (din care 944 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 117 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.270 teste efectuate (din care 733 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 305 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.018 teste efectuate (din care 1.023 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 369 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.933 teste efectuate (din care 1.408 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (226). Din totalul persoanelor identificate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 224 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.968 teste efectuate (din care 1.160 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (143). Din totalul persoanelor identificate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 287 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.237 teste efectuate (din care 1.071 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (173) și Dumbravița (28). Din totalul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 551 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.533 teste efectuate (din care 921 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișaora (310). Din totalul persoanelor identificate…