- Doi turisti germani, aflati in concediu cu bicicletele, s-au ales cu dosar penal dupa ce au trecut ilegal granita dinspre Romania spre Ungaria. Cei doi au crezut ca tara noastra este in Schengen si pot circula liber, asa cum erau obisnuiti in restul Europei. Cei doi turisti credeau ca Romania este…

- Galațeanul Danuț Oprea, unul dintre oamenii importanți ai Federație Moldovenești de Fotbal, a explicat pentru Libertatea cum decurge viața de zi cu zi la Chișinau, ce angoase au oamenii de acolo și ce anume nu place peste Prut, faptul ca prețurile de acolo au inceput sa rivalizeze cu Bucureștiul.Danuț…

- Romania abunda in locuri superbe, unele dintre ele inca nedescoperite și ”exploatate” la potențialul lor maxim. Acesta este și cazul unei stațiuni din țara noastra, despre care se spune ca concureaza cu cele din Grecia. Se numește ”Marea Ardealului” și este locul perfect pentru cei care nu vor sa mearga…

- Romania U21 a fost invinsa de Ucraina U21, scor 0-1, și este ca și eliminata de la EURO 2023. Unica reușita a venita in minutul 89, atunci cand Victor Dican (22 de ani) a deviat mingea in poarta ghinionistului Ștefan Tarnovanu (23 de ani). Absent in prima partida, eșecul 0-3 contra spaniolilor, Ștefan…

- Rata somajului in Capitala este de numai 1%, iar aici se concentreaza 24,7% din Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei, a declarat, marti, intr-o conferinta pe tema dezvoltarii urbane, Iuliu Stocklosa, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB)."Ne aflam in Palatul…

- Șase orașe din Romania au dat caștigatoarele intrecerilor naționale in sporturile de echipa, Bucureștiul dominand handbalul și poloul. Baschetul masculin a fost ultimul sport de echipa care și-a desemnat campioana in acest sezon, rugby-ul funcționand dupa alt sistem, campioana urmand a se stabili abia…

- Politologul Ioan Stanomir a afirmat vineri la Bookfest ca Vladimir Putin are multi simpatizanti si in Occident si in Romania, acestia recrutandu-se "si de la stanga extrema si de la dreapta extrema".

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a fost in Timișoara ieri, in ultima zi a vizitei sale de stat in Romania. El a declarat ca Bucureștiul și Berlinul trebuie sa iși intareasca și mai mult colaborarea, la nivel politic, cultural, economic și militar, in actualul context de securitate marcat…