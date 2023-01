Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost de 1.145.867 in ianuarie 2023, cu 616 persoane mai multe comparativ cu luna anterioara, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Dintre acestia, 1.029.805 erau pensionari din sistemul public, iar 116.062 erau pensionari proveniti din fostul sistem de pensii al agricultorilor. […] The post Tot mai mulți pensionari primesc indemnizatie sociala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .