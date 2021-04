Tot mai mulți moldoveni cu dublă cetățenie trec Prutul pentru a se vaccina Intre timp, tot mai mulți moldoveni cu dubla cetațenie trec Prutul pentru a se vaccina. Tot mai mulți moldoveni cu dubla cetațenie trec Prutul pentru a se vaccina Fluxul mai mare a inceput dupa 15 martie, cand Romania a dat startul etapei a treia de imunizare ce ține de populația generala, transmite Știri.md. Cetațenii Republicii Moldova care și-au administrat serul anti-Covid spun ca au mers in Romania, fiind dezamagiți de cum este gestionata campania de vaccinare la Chișinau. Tatiana Chebac s-a vaccinat duminica la Iași. Femeia spune a mers impreuna cu familia sa se imunizeze,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

