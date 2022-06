Motociclist de 44 de ani din Mureș, DECEDAT într-un accident produs în Harghita

Tragedia a avut loc în localitatea Lupeni The post Motociclist de 44 de ani din Mureș, DECEDAT într-un accident produs în Harghita appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Motociclist de 44 de ani din Mureș, DECEDAT într-un… [citeste mai departe]