Tot mai mulți copii diagnosticați cu Covid-19. Medic de la Spitalul „Victor Gomoiu”: Toate paturile sunt ocupate, primim solicitări din țară Valul al treilea a venit nu doar cu un numar ridicat de infectari, dar și cu o imbolnavire masiva in randul copiilor. Situația nu pare a fi una buna avand in vedere ca nu exista inca niciun vaccin pentru cei mici. In tot mai multe spitale de pediatrie nu mai sunt paturi libere la ATI pe sectiile pentru copiii bolnavi de COVID-19. „In ultimul timp ne-am confruntat cu un numar mai mare de cazuri pozitive, nu neaparat mai grave, dar un numar mai mare. De la inceputul pandemiei, noi am avut un compartiment separat de COVID, avem 13 locuri in total, 8 locuri sunt pe secția COVID și 5 locuri la ATI.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul „Marius Nasta” din Capitala ramasese, duminica, fara locuri libere, dupa ce in ultimele trei zile s-a inregistrat o creștere brusca a pacienților diagnosticați cu COVID. Sunt pacienți mai tineri, care nu au apucat sa se vaccineze, și care fac forme severe, a declarat la Digi24 managerul Beatrice…

- Date statistice prezentate de graphs.ro indica faptul ca numarul de infectari in grupa 0-9 ani este deja la nivelul maximului din luna noiembrie a anului trecut, dar si la categoria 10-19 ani se inregistreaza o crestere brusca.Se profileaza astfel un val 3 al pandemiei in care se vor regasi copiii si…

- Parintii sa fie atenti la starea copiilor, pentru ca incep sa apara destul de des cazuri de sindrom inflamator multisistemic post-COVID, avertizeaza medicul Raluca Alexandru, de la Spitalul de copii ”Grigore Alexandrescu” din Capitala, precizand ca, din ianuarie, au fost inregistrate peste 30 astfel…

- Femeia care a provocat accidentul din București in urma caruia doua fete și-au pierdut viața a fost lasata in libertate. Șoferița va fi cercetata sub control judiciar. In urma accidentului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Șoferul mașinii care a provocat tragedia este o femeie…

- Medicul Beatrice Mahler a precizat luni,la B1 TV, ca secția de Terapie Intensiva de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala „este plina in acest moment”, iar acest lucru și tulpina britanica, „care circula deja de ceva timp in Romania”, ii lasa impresia ca al treilea val pandemic…

- Politistii Brigazii Rutiere anunta ca un accident a avut loc pe strada Mentiunii, din sectorul 2 al Capitalei, unde o soferița a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un stalp, iar din impact masina a fost proiectata in gardul unui imobil unde a accidentat doi minori…

- Bilanțul total al infectarilor a ajuns la 712.561, iar cel al deceselor la 17.841. Ultimele cifre ale GCS arata ca județul Cluj a revenit luni in „zona roșie”. Rata infectarilor Covid-19 era luni in județul Cluj de 3,07 la mia de locuitori. In urma cu o zi, acest indice era in Cluj de 2,9. Acest județ…

- O situație tragica a avut loc la Spitalul Floreasca din Capitala. Familia unui pacient decedat care fusese diagnosticat cu Covid-19 a reclamat faptul ca reprezentanții spitalului nu gasesc cadavrul. Conform Digi24, pacientul ar fi decedat pe 31 decembrie, insa familia a fost informata ca poate ridica…