- Societe Generale a fost de acord sa plateasca 105 milioane de dolari pentru a solutiona litigiile cu investitori americani care acuza banca franceza ca a incalcat legea antitrust prin conspirarea cu banci rivale pentru a manipula Euribor, un indicator cheie european al ratei dobanzii, transmite Reuters.O…

- Profitul bancii americane JPMorgan Chase & Co. din primul trimestru a depașit estimarile Wall Street, deoarece veniturile mai mari din dobanzi au compensat slabiciunea din domeniul tranzacțiilor, iar cel mai mare creditor american a ramas rezistent in tim

- JPMorgan Chase a anunțat planul unei noi tehnologii-pilot de plata care le va permite clienților sa plateasca cu palma sau cu fața in loc de utilizarea unui card de credit sau de debit tradițional.In urma implementarii unei tehnologii similare in China, daca programul pilot va merge bine, banca intenționeaza…

- Banca americana First Republic Bank a primit 30 de miliarde de dolari sub forma de depozite de la mai multe banci mari, au declarat institutiile financiare participante la programul de sprijin, intr-un comunicat de joi, transmite Reuters. JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman…

- Ratele romanilor calculate cu IRCC vor crește de la 1 aprilie. Indicele de referința pentru creditele consumatorilor parea o soluția in trecut, dar acum lucrurile arata tot mai rau.Ratele la creditele in lei cresc de la 1 aprilie pentru aproape 500.000 de romani, dupa ce Indicele de referinta pentru…

- “Dosarul” taxei speciale de un miliard de euro pe care OMV Petrom ar fi trebuit sa o plateasca pe profitul colosal de anul trecut pare in acest moment clasat, cel putin asa arata datele companiei publicate in aceasta dimineata al Bursa de Valori.