Tot mai multe locuri de muncă vacante la nivel național. Anunțurile de angajare din campania Tion Sunt 22.191 de locuri de munca la nivel național, in mare parte pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale și profesionale, potrivit datelor furnizate de agenții economici, in evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Exista și peste 200 de locuri de munca vacante in strainatate, prin intermediul rețelei EURES Romania. Timișenii fara un loc de munca pot opta pentru unul și din campania Tion. Lista se actualizeaza saptamanal. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

