- Gloria a revenit in fruntea Ligii Nationale de handbal feminin dupa victoria obtinuta duminica seara, in Sala Sporturilor, impotriva Magurei Cisnadie, in etapa a 4-a a campionatului. Doua dintre reprezentantele Romaniei in actualul sezon al cupelor europene, ambele in EHF European League, Gloria si…

- Sala Polivalenta din Capitala a gazduit duminica confruntarea dintre CSM București și Clubul Sportiv Universitar din Suceava, partida din cadrul etapei a III-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Formația gazda s-a impus la final cu scorul de 38-33, la capatul unui meci foarte disputat. Echipa ...

- Dupa ce si-a masurat fortele impotriva super-campioanei Dinamo, runda inaugurala, la Sala Sporturilor, un meci-spectacol, cu rezultat dinainte stabilit, a sosit momentul sa inceapa noul sezon si pentru HC Buzau. Sambata dupa-amiaza, in etapa a 2-a a Ligii Nationale, baietii lui Gabriel Armanu infrunta,…

- Nici ca se putea un inceput de campionat mai bun pentru handbalistele Gloriei! Duminica seara, la Sala Sporturilor, in prima etapa a noii editii a Ligii Nationale, fetele lui Adrian Chirut au invins detasat, scor 28-19, pe CSM Slatina, o „incalzire” reusita pentru super duelul cu Rapid din etapa viitoare.…

- Debut previzibil pentru HC Buzau in noua editie a Ligii Nationale de handbal masculin, consumat vineri seara, la Sala Sporturilor, impotriva super-campioanei Romaniei, Dinamo Bucuresti. Trupa de Liga Campionilor a lui Xavier Pascual nu le-a lasat buzoienilor nicio sansa si s-a impus la o diferenta care…

- Nici ca se putea un debut mai greu pentru HC Buzau! Noul campionat al Ligii Nationale de handbal masculin incepe pentru echipa buzoiana cu un duel de gala impotriva celei mai bune echipe a ultimilor ani, multipla campioana Dinamo Bucuresti. Alb-rosii au castigat, recent, Supercupa impotriva Stelei si…

- Reprezentativa masculina de handbal juniori U18 a Romaniei a fost invinsa, scor 30-31 (11-13, 26-26), dupa aruncarile de la 7 metri, de selectionata similara a Austriei, in semifinalele Campionatului European gazduit de Sala Polivalenta din Craiova. Cu trei minute inainte de final, Romania conducea…

- Cristina Neagu e pregatita de noi provocari alaturi de CSM Bucuresti si a facut o scurta prezentare a luptei care se va da la varful Ligii Nationale in sezonul urmator. Starul nationalei Romaniei este de parere ca titlul de campioana va fi, ca si editia trecuta, o afacere intre echipa sa si Rapid Bucuresti,…