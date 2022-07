Tot felul de inconștienți la volan: „fumați” și fără permis Polițiștii timișeni continua activitațile pentru prevenirea și combaterea fenomenului consumului de alcool sau droguri la volan, pentru asigurarea unui climat rutier in siguranța și prevenirea accidentelor de circulație. La data de 27 iulie, in jurul orei 10:49, polițiștii lugojeni au oprit pentru control pe strada Fagetului din municipiul Lugoj, un autovehicul condus de un barbat […] The post Tot felul de inconștienți la volan: „fumați” și fara permis appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

