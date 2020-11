Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop saptamanal zodia BERBEC Kiron Retrograd din Berbec face opoziție cu Soarele, care se poziționeaza in cel de-al doilea decan al Balanței, in saptamana care urmeaza. Acest aspect reprezinta lecțiile de viața restante și neințelese, lecții ramase din trecut, inclusiv din viețile anterioare.…

- "Nu sunt drama queen. Sunt doar o femeie care iși vede de treaba ei. Am facut cel mai bun lucru care se putea intampla vreodata. Fuse si se duse si sper sa ramana acvolo unde s-a dus. Mi-am luat invatatura, am vazut ca oamenii nu se schiumba, doar folosesc noi strategii si noi minciuni de a se prezenta…

- Dupa o perioada de doua luni in care nu a aparut in mediul online si a avut timp sa se gandeasca la faptele din ultima perioada. Revenirea lui a fost anuntata, asa cum si-a obisnuit comunitatea, printr-un video postat pe canalul sau principal de Youtube. "Voi incerca de acum in colo sa fiu…

- Reprezentanții Primariei Teiuș au sarbatorit-o, vineri, pe Susana Onița, care a implinit venerabila varsta de 100 de ani. Atmosfera a fost completata de prezența familiei sarbatorite, de cadouri și de felicitari. Intr-o postare pe pagina de Facebook a Primariei Teiuș, se poate vedea bucuria de pe fața…

- Administrația locala reamintește sibienilor ca vineri, 4 septembrie, se incheie prima perioada de inregistrare a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materiala dificila, in cuantum de 500 de lei/copil/an școlar, in conformitate…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) a acordat o autorizație de urgența Laboratoarelor Abbott pentru a produce un test rapid pentru depistarea coronavirusului, care costa doar 5 dolari si are dimensiunea unui card de credit.

- Pe raza județului Maramureș au fost sesizate cinci cazuri de violența in familie, petrecute in ultimele doua zile. Acestea au avut loc la domiciliu, in doua cazuri intre partenerii de viața, iar in trei cazuri intre parinți și copii, a comunicat Poliția Maramureș. Agresorii sunt patru barbați și o femeie…